Palmeiras perde para o Chelsea e é eliminado do Mundial

Do outro lado da chave, ainda estão na disputa PSG x Bayern de Munique, que jogam neste sábado (5), às 13h, e Real Madrid x Borussia Dortmund, que também jogam neste sábado (5), às 17h. As partidas definem os outros dois semifinalistas.

Estêvão igualou no início do 2º tempo, mas Malo Gusto decretou a vitória inglesa nos minutos finais da partida no Lincoln Financial Field: ao cruzar para a área, o francês viu a bola desviar em Giay e tirar qualquer reação de Weverton.

Torcida pelo Palmeiras

Em entrevista coletiva nesta sexta (4), o técnico Renato Gaúcho, do Fluminense, que foi classificado para a semifinal da Copa do Mundo de Clubes após a vitória por 2 a 1 sobre o Al-Hilal no Camping World Stadium, em Orlando, disse que seu desejo era por um duelo nacional. “Eu não tenho preferência. No fundo, irei torcer pelo Palmeiras, porque é mais um clube brasileiro. Nós estamos representando bem o futebol brasileiro”, disse.