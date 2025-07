Motta admite corte em emendas parlamentares como 'contribuição'

Durante a entrevista, o presidente da Câmara disse que a conciliação proposta pelo ministro Alexandre de Moraes sobre o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) representou a "vitória do bom senso". O deputado acrescentou que não há rompimento com o governo e que quer conversar com o presidente Lula (PT).

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta sexta-feira (4) que não defende um Congresso "intocável" e que é preciso discutir também cortes no valor das emendas parlamentares como parte da "colaboração" do Legislativo.

"Discordar desse ponto do IOF não representa um rompimento com o governo, não representa um rompimento com a equipe econômica. É apenas uma decisão do Parlamento, do Congresso Nacional, de não concordar com mais aumento de impostos", disse.

Questionado sobre as críticas massivas sofridas por ele e pelo Congresso nas redes sociais nos últimos dias, vindas da esquerda, Motta disse que "ataques são da política", mas que alguns consideram que estão "um pouco abaixo da cintura".

O presidente da Câmara disse estar tranquilo com a decisão liderada por ele de derrubar o decreto de Lula que aumentava alíquotas do IOF. Segundo ele, o movimento "foi construído com muita sabedoria" não para mandar uma resposta ao governo, mas sim para barrar a alta de impostos.