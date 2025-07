Nova vacina contra a meningite: o que muda na proteção de bebês

Com a ampliação, os pequenos passam agora a estar protegidos também contra os sorogrupos A, W e Y. Segundo a pediatra Flávia Bravo, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), a principal diferença entre a vacina C e a ACWY está justamente na abrangência dos sorogrupos cobertos. “A tecnologia das duas é a mesma, mas a ACWY oferece proteção contra mais três sorogrupos que podem causar doença invasiva grave”, explica.

A nova vacina protege contra quatro sorogrupos da bactéria Neisseria meningitidis (A, C, W e Y) e passa a substituir a dose de reforço da vacina meningocócica C, que é aplicada aos 3 e aos 5 meses do bebê. Até então, a versão mais completa da vacina, a ACWY, era oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) apenas para adolescentes entre 11 e 14 anos. Para as crianças pequenas, a imunização disponível abrangia apenas o sorogrupo C, historicamente o mais prevalente no país.

Desde o último dia 1º de julho, o calendário nacional de vacinação passou a incluir a vacina meningocócica ACWY para crianças de 12 meses. Anunciada em 28 de junho pelo Ministério da Saúde, essa atualização representa um avanço importante na prevenção da meningite no Brasil, ampliando a proteção que antes era limitada ao tipo C.

A vacina ACWY é inativada, o que significa que não é capaz de causar a doença. Ela é composta por fragmentos das cápsulas bacterianas dos sorogrupos A, C, W e Y, ligados a uma proteína que ajuda a gerar uma resposta imunológica mais eficiente.

O sorogrupo C continua sendo o mais comum no Brasil, mas o acréscimo dos outros grupos é importante, já que todos podem provocar uma forma de meningite altamente letal e com potencial para deixar sequelas severas. “O sorogrupo W, por exemplo, tem chamado atenção porque tivemos um aumento de casos no Sul do país e em outros países da América Latina”, observa Bravo. “Esses surtos podem surgir de forma inesperada e, quando vacinamos a população contra diferentes sorogrupos, prevenimos futuras mudanças no cenário epidemiológico.”

A epidemiologia da doença meningocócica é dinâmica e difícil de prever. “Mesmo que hoje o sorogrupo W não seja o mais preocupante, em um determinado momento ele pode se tornar. Por isso, ampliar a proteção é fundamental. Quando a população já está amplamente imunizada, reduzimos o impacto de possíveis surtos”, comenta.

Em relação à segurança da vacina ACWY, a especialista afirma que o perfil de reações adversas é semelhante ao da vacina contra o sorogrupo C. “Pode causar dor local, vermelhidão, inchaço – o que é esperado com qualquer imunizante. As vacinas conjugadas são um pouco mais reatogênicas, mas nada preocupante. A única contraindicação são casos de alergia a componentes da vacina ou a doses anteriores”, pontua a especialista da Sbim.

Queda no número de casos