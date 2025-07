Alice Wegmann, Gilberto Gil e Xamã celebram vitória do Fluminense

Alice Wegmann suou a franjinha de Solange Duprat na arquibancada do Fluminense em Orlando, nos EUA, nesta sexta-feira (4). A atriz gritou, vibrou e compartilhou seu amor pelo Flu nas redes sociais, arrancando elogios e brincadeiras dos seguidores. "Pé quente, te amo!", se declarou uma fã. "Meteu atestado na Tomorrow", brincou outro.

Valeu a pena fazer o bate e volta intercontinental: o time carioca ganhou por 2 a 1 do Al-Hilal e se classificou para a semifinal do Mundial de Clubes. "Passe a respeitar", escreveu outro torcedor ilustre, Xamã, que acompanhou o jogo ao lado do amigo Ferrugem.

A lista de torcedores famosos do Fluminense inclui ainda Gilberto Gil, Chico Buarque, Fernanda Montenegro, Caio Blat, Paulo Ricardo, Evandro Mesquita, Toni Platão, Letícia Spiller e Bruno de Luca, que está desde junho nos EUA acompanhando do time.