Gaúcho destaca atitude do Fluminense a caminho das semifinais

Para o treinador, seu elenco conseguiu neutralizar um adversário que descreveu como "muito difícil por ser bastante organizado" e com moral após ter eliminado o Manchester City nas oitavas de final, com uma vitória por 4 a 3, na prorrogação.

O técnico Renato Gaúcho demonstrou novamente muita satisfação com o comportamento do Fluminense, desta vez na vitória por 2 a 1 sobre o Al Hilal. O resultado, obtido nesta sexta-feira (4), classificou o time carioca à semifinal da Copa do Mundo de Clubes.

O comandante pretende iniciar neste sábado (5) a preparação de sua equipe para a sequência do torneio. Na semifinal, o Fluminense terá baixas importantes: o zagueiro Freytes e o volante Martinelli vão cumprir suspensão, e o lateral direito Samuel Xavier está machucado. Renato, no entanto, usou as ausências para dar uma demonstração de confiança em seu plantel.

"Não me preocupa, não. Eu tenho grupo. Eu confio em todos eles. Quando entra um jogador, ele dá o máximo. Quem está fora e entra continua com a mesma entrega, continua ajudando. O jogador de futebol tem de treinar forte para jogar forte. A qualquer momento, ele está preparado", afirmou.

Mais uma vez bem-humorado na entrevista após o jogo, assim como foi depois do triunfo sobre a Inter de Milão nas oitavas, o treinador brincou com a cantoria do presidente Mário Bittencourt, que costuma tocar violão após as vitórias do clube, e destacou o bom clima no vestiário.