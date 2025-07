Saiba como funciona o Implanon, que será oferecido no SUS

Ela conta que algumas pacientes procuram o método para parar de menstruar, mas a aplicação do implante não significa que isso necessariamente vá acontecer. "Isso é uma coisa que não dá para garantir porque não sabemos em qual grupo essa mulher vai estar", diz.

O medicamento não tem indicação para uso além do anticoncecpcional, como no tratamento de sintomas da menopausa, por exemplo. "Ainda não existe evidência para isso. Agora, com a disponibilização gratuita, talvez tenhamos conhecimento sobre mais efeitos benéficos do Implanon", diz.

No Brasil, o único implante hormonal contraceptivo com venda permitida pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é o Implanon, fabricado pela farmacêutica holandesa Organon. Segundo a CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos), o preço máximo do medicamento pode chegar a R$ 1.267,35 em farmácias.