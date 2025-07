Gabigol é absolvido em caso de suspeita de tentativa de fraude

O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, do Cruzeiro teve o recurso aceito e foi absolvido nesta sexta-feira (4) pela CAS (Corte Arbitral do Esporte) no caso de suspeita de tentativa de fraude de exame antidoping quando ainda era atleta do Flamengo.

"A justiça foi feita. Mas a ferida fica", publicou o jogador em suas redes sociais. "Saio desse processo de cabeça erguida, mas com a certeza de que jamais esquecerei quem caminhou comigo"

O jogador havia sido considerado culpado em julgamento do BADT (Tribunal Antidoping Brasileiro) por supostamente ter tentado impedir a realização de exame-surpresa pela ABCD (Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem) no centro de treinamento do clube da Gávea, em 8 de abril de 2023. Ele também teria atrasado a coleta de sangue e de urina pela autoridade de controle de dopagem.