Aplicativo da OMS em português analisa perda auditiva

O teste apresenta áudios com 23 conjuntos de três dígitos, junto com ruído de fundo, e o usuário do aplicativo deve responder os números que escutou. Essa triagem determina a relação sinal/ruído, que indica a habilidade auditiva do indivíduo.

Método padrão para o desenvolvimento de testes de dígitos no ruído em diversos países, essa abordagem com 23 conjuntos de dígitos gera dados comparativos e garante um número suficiente de tentativas para um limiar confiável de recepção da fala. De acordo com os estudos que embasaram o desenvolvimento da ferramenta, com relação à precisão, o teste demonstrou sensibilidade e especificidade de mais de 85%.

A verificação da audição por meio do hearWHO não substitui o diagnóstico e a orientação de um profissional de saúde.