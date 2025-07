Ingredientes

500 gramas de pupunha

2 colheres (sopa) de manteiga

1 cebola média

1 tablete de caldo de legumes

2 xícaras (chá) de água

2 xícaras (chá) de leite

1/2 caixinha de creme de leite

1 colher de sopa de amido de milho

Pupunha e palmito são a mesma coisa? A resposta é ‘não’. Mas podemos dizer que a pupunha é um tipo de palmito. Ela é mais macia e menos fibrosa e seu sabor é levemente adocicado. Tornou-se nos últimos tempos facilmente encontrada nos mercados devido à produção constante e sustentável. Uma vantagem no contexto culinário é que ao ser cortada não escurece, ao contrário do que acontece a outros tipos de palmito que oxidam. Outra qualidade reside no fato de poder ser consumida crua, sem nenhum prejuízo à saúde.

Nativa da região amazônica, a pupunheira tem se mostrado alternativa agrícola com sustentabilidade econômica e ambiental nas regiões leste do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, estados onde um amplo projeto de pesquisa e desenvolvimento adaptou o cultivo deste que é considerado o mais nobre dos palmitos, à frente do açaí e do juçara.

Chefs brasileiros renomados têm criado pratos variados com a pupunha, cuja tradição na mesa esteve por muito tempo restrita à forma assada. Hoje, graças à facilidade de comercialização e ao preço, ela vai se tornando comum no cardápio doméstico e em restaurantes- dos populares aos refinados. Tanto aparece em saladas, refogados e acompanhamentos de peixes, como em carpaccios, strogonoffs, espaguetes e lasanhas. O creme de pupunha da foto acima se destaca pela delicadeza de sabor, podendo ser consumido em qualquer época do ano.