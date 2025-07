Decretada prisão de indígena suspeito de estuprar turista chilena

"Quando eles voltaram, ela só queria que eu fosse embora, e ele também. Mandaram alguém buscar minhas coisas na casa do irmão dele, mas ele não quis fazer isso. No dia seguinte, a mãe dele roubou meu celular porque continha evidências do abuso e de que eu havia sido espancada. Esperei mais alguns dias para receber meu telefone de volta, mas ninguém atendeu. Finalmente, fui embora, registrei um boletim de ocorrência e voltei para o Chile."

A polícia disse que segue investigando o caso e em busca do suspeito. "Assim que tivemos elementos suficientes e consistentes apresentados pela vítima, solicitamos a prisão preventiva do investigado, que foi prontamente acatada pela Justiça. No entanto, enquanto aguardávamos a formalização do mandado, o suspeito fugiu do local. Nossas equipes estão empenhadas em localizá-lo e efetuar a prisão. Esperamos concluir a investigação até a próxima quarta-feira", disse o delegado Dione Lucas, em nota. .