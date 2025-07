João Fonseca é eliminado por saques potentes de chileno; VÍDEO

Com dificuldades para lidar com os saques potentes do adversário, João Fonseca foi eliminado nesta sexta-feira (4) pelo chileno vindo do qualificatório Nicolas Jarry por 3 sets a 1 em jogo válido pela terceira rodada do torneio de Wimbledon.

Confirmando seu serviço com relativa facilidade a partir de um saque preciso, acertando 25 aces no jogo, e sabendo impor mais dificuldade para o brasileiro confirmar o seu, o tenista de 2,01m precisou de apenas duas quebras no jogo, contra uma de João, para vencer o primeiro confronto entre os dois no circuito com parciais de 6/3, 6/4, 3/6 e 7/6 (4).