João Fonseca vence americano por 3 sets a 1 e avança à 3ª rodada

No segundo set, os tenistas confirmaram os respectivos serviços até o 12º game. Sacando em 6 a 5 a favor do americano para levar a definição para o tie-break, João viu o adversário aumentar a pressão nas devoluções, acabou cometendo alguns erros não forçados e teve o serviço quebrado, com Brooksby fechando a parcial em 7 a 5.

No terceiro set, João voltou bem melhor e conseguiu quebrar o serviço do americano duas vezes logo no início da parcial. Ele ainda viu o americano devolver uma das quebras no quarto game, mas não se abalou e voltou a quebrar o serviço de Brooksby no sétimo game para ampliar a vantagem e sacar na sequência para fechar o set em 6 a 2.

No quarto, o brasileiro manteve a toada e quebrou novamente o serviço do americano no quinto game, abrindo 3 a 2 de vantagem no set. No oitavo game da parcial, o americano reagiu e acertou uma devolução na linha para empatar o jogo em 4 a 4. João devolveu a quebra no game seguinte e sacou em seguida, salvando três break-points, para fechar o set em 6 a 4.