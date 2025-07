Cirurgia simples termina em amputação e transplante de coração

Uma cirurgia de laqueadura numa clínica privada de Neuquén, na Argentina, resultou numa série de complicações graves para Alison Calfunao, de 30 anos. A paciente sofreu duas paradas cardíacas durante o procedimento, foi transferida para unidades de maior complexidade e precisou amputar uma perna e receber transplante de coração. A informação é do Clarín.

A operação foi realizada em 9 de junho, na clínica San Lucas. Segundo a família, Alison estava saudável e havia levado exames cardíacos recentes para a internação. Após as complicações, ela foi conectada à máquina de suporte à vida e transferida para Buenos Aires, onde passou pela cirurgia cardíaca em caráter de urgência no Hospital Italiano, no dia 17. Ela continua em recuperação física e emocional.