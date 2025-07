Caixas de leite isolam casas contra o frio no Sul; VÍDEO

Com a chegada da semana mais fria do ano no Rio Grande do Sul, moradores de Porto Alegre recorreram a uma iniciativa criativa e solidária para enfrentar as baixas temperaturas: o uso de caixas de leite como material de isolamento térmico em casas de madeira. A ação é dos voluntários do projeto Brasil sem Frestas, que há quatro anos atua na capital gaúcha.

Com paredes cheias de frestas e estrutura desgastadas, as casas ficam protegidas ao receberem o revestimento feito com caixinhas, o que melhora se houver um aquecedor pequeno.