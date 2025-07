Morre goleiro que recusou trono para jogar a Copa pela Nigéria

Após a morte de seu pai em 1998, Rufai renunciou ao trono da tribo de Idimu para manter a carreira de jogador. Mesmo sendo herdeiro legítimo, escolheu permanecer na Europa para atuar no Deportivo La Coruña.

Rufai faleceu aos 61 anos após longa doença, conforme confirmado pela federação nigeriana. A morte, em 3 de julho de 2025, rendeu homenagens diversas.

Carreira

› Iniciou a carreira em clubes nigerianos e jogou na Europa por duas décadas. Atuou em equipes como Lokeren (Bélgica), Go Ahead Eagles (Holanda), Farense (Portugal) e Deportivo La Coruña (Espanha).

› Foi titular em duas Copas do Mundo e venceu três vezes a Copa Africana. Disputou 65 jogos pela seleção, levantou o caneco africano em 1994 e foi capitão no Mundial dos EUA no mesmo ano.