Vasco anuncia a permanência de Philippe Coutinho

O Vasco anunciou, na manhã desta sexta-feira (4), a permanência do meia-atacante Philippe Coutinho. O jogador assinou até o fim de junho de 2026.

Renovar meu contrato com o Vasco é um momento de muita felicidade. O Vasco é a minha casa. É o lugar onde fui criado, estudei, cresci e que eu e minha família amamos. Que seja um ano de muito trabalho com essa camisa e junto dos meus companheiros Coutinho, ao site oficial do Vasco

Coutinho assinou um novo contrato com o Vasco, após período de empréstimo. Ele rescindiu o vínculo com o Aston Villa, da Inglaterra. Cria do Cruz-Maltino, o meia atacante herda o número 10 após a saída do francês Payet. Anteriormente, ele estava com a 11.