Como o Curupira, Brasil anda para trás e pega fogo, diz deputado

Ferreira ironizou, na rede X, a escolha do personagem com cabelo de fogo, pés virados para trás, corpo de menino e uma lança como mascote da COP30, a cúpula climática das Nações Unidas que será realizada em Belém de 10 a 21 de novembro.

O Curupira, símbolo do folclore indígena, conhecido como o guardião das florestas e dos animais, está no centro de uma briga política digital que envolve o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB).

"Excelente escolha pra representar o Brasil e nossas florestas: anda para trás e pega fogo", escreveu o parlamentar, em uma postagem que rendeu mais de três mil comentários, seis mil compartilhamentos e 34 mil curtidas.

Barbalho rebateu, no X e no Instagram. "Enquanto uns mostram que andam pra trás ao não reconhecer a cultura e o folclore do nosso país, a gente avança fazendo o mundo inteiro voltar os olhos ao Brasil e ao Pará como grandes protagonistas das discussões e iniciativas em prol da preservação do meio ambiente e dos povos da floresta", disse.

O governador disse que o Curupira, chamado por ele de "nosso protetor", continuará como referência da COP30.