Planos de saúde devem justificar negativa por escrito

Benefícios aos usuários

Apesar de, no primeiro momento, as novidades representarem dificuldades para as operadoras, as alterações devem ser discutidas pelos envolvidos, pelo fato de que a norma traz questões procedimentais relevantes, afirma o advogado Lucas Miglioli, sócio do M3BS Advogados.

Para Marina Paullelli, advogada do programa de saúde do Idec (Instituto de Defesa de Consumidores), a resolução é um avanço para melhorar o atendimento do consumidor, até por também incluir as administradoras de benefícios ?empresas que fazem a intermediação da gestão de planos coletivos?, que também são alvo de reclamações.

"Apesar dos avanços, a resolução será somente eficaz se as empresas, de fato, se comprometeram a solucionar dúvidas e problemas de consumo de forma extrajudicial, sem a necessidade de uma ação na Justiça. Além disso, outros tópicos da regulação setorial precisam ser alvo de avanço, como a regulação de planos coletivos, que precisam ter mais proteção contra reajustes abusivos e rompimentos imotivados", diz.