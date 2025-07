Suspeito de facilitar o maior ataque hacker do Brasil é preso

Segundo o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), Roque confessou ter cedido acesso ao sistema sigiloso da empresa por meio de seu computador. A ação criminosa, em 1º de julho, expôs fragilidades nas empresas responsáveis pela infraestrutura de comunicação do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), usado por instituições financeiras que não têm conexão direta com o Banco Central.

Há também investigação em curso pela Polícia Federal. Informações preliminares apontam que os hackers teriam desviado, inicialmente, cerca de R$ 400 milhões ao invadir sistemas da C&M e acessar contas de instituições como a BMP, operadora de serviços bancários digitais.

Em nota, a C&M confirmou o ataque, disse que seus sistemas críticos continuam operando normalmente e afirmou que colabora com o Banco Central e autoridades policiais. O BC suspendeu preventivamente as conexões da empresa com os bancos afetados. A BMP declarou que apenas sua conta reserva no BC foi atingida e que nenhum cliente foi prejudicado.