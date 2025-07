Moraes suspende decretos de Lula sobre IOF e decisão do Congresso

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu nesta sexta-feira (4) os efeitos dos decretos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que aumentavam as alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), bem como a decisão do Congresso que revogava essas medidas. Ele também determinou uma audiência de conciliação entre os Poderes, marcada para 15 de julho, em Brasília.

Relator das ações que tratam do tema no STF, Moraes deu cinco dias para que Executivo e Legislativo apresentem explicações: o governo, sobre os motivos para o aumento do imposto; o Congresso, sobre a decisão de anular os decretos presidenciais.