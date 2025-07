Sprite, fenômeno elétrico incrível, é fotografado por astronauta

A imagem mostra uma vista do espaço com a Terra ao fundo, onde se destaca um fenômeno luminoso em forma de um feixe de luz azul e vermelho, que parece emergir de uma área de nuvens. No canto inferior direito, há uma parte de um braço robótico, possivelmente da Estação Espacial Internacional, que está apontando para a Terra. Apesar de o fenômeno dessa vez ter sido capturado a partir da ISS pela astronauta Nichole Ayers, 36, ele também pode ser visto da Terra. Há inclusive um projeto de ciência cidadã -ou seja, pessoas não necessariamente envolvidas com pesquisas participando de produção científica- da Nasa chamado Spritacular (um neologismo que une "sprite" e a palavra "espetacular" em inglês) para registros de TLEs.

De toda forma, a visão do espaço acaba facilitando a observação de sprites e outros eventos luminosos transientes. Da Terra, trata-se de uma fenômeno mais difícil de ser documentado, com necessidade de um céu noturno sem nuvens.

Segundo o Earth Observatory, da Nasa, sprites podem estar conectados a descargas elétricas positivas da nuvem para o solo. "O relâmpago com carga positiva interage com o nitrogênio atmosférico, criando uma ruptura elétrica que produz clarões de luz vermelha", aponta o site.