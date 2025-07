Times europeus e brasileiros do Mundial têm números semelhantes

O preparo físico tem sido um fator determinante na Copa do Mundo de Clubes, disputada no verão dos Estados Unidos, com parte dos jogos iniciada ao meio-dia e com termômetros frequentemente acima da casa dos 30°C. A questão vem sendo associada à dificuldade encontrada por alguns dos principais times europeus na competição, com derrotas consideradas surpreendentes.

É inegável que os atletas das equipes da Europa estejam habituados a atuar em temperaturas mais amenas. Também não se pode contestar o fato de que eles venham de uma temporada completa e disputem o Mundial em um momento do ano no qual geralmente estão de férias. O que não se pode dizer é que estejam desgastados porque jogaram mais do que os brasileiros.

Levantamento feito pela reportagem a partir de dados do site Transfermarkt mostra que são bem similares os números de partidas na comparação entre as potências europeias e aqueles que vêm lhe causando mais problemas, os clubes do Brasil. Isso vale no recorte de 2025 e também no que engloba toda a temporada do futebol na Europa ?que se inicia em agosto e geralmente é encerrada em maio, com descanso em junho e julho.