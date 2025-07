Adolescentes são suspeitos de promover ataques pela internet

A investigação começou em novembro de 2024, com a criação do Noad (Núcleo de Observação e Análise Digital), voltado para apuração de crimes em ambientes virtuais.

A ação contou com apoio da Polícia Civil dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Pará, Pernambuco, além do Distrito Federal. Além das internações, foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão. No total, 64 equipamentos eletrônicos foram encontrados e serão encaminhados para a perícia.

Um dos adolescentes, de 17 anos, apontado como um dos líderes, foi apreendido em Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro. Ele também é suspeito de fatos análogos a estupro e bullying.

De acordo com as investigações, o adolescente e outro participante induziram uma jovem a beber produtos químicos e cometeram estupro virtual contra uma criança de 12 anos. O jovem também é investigado sob suspeita de induzir crianças à automutilação e executar animais com transmissão ao vivo pela internet.