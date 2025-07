Apartamento pega fogo após curto-circuito no celular; VÍDEO

Um incêndio atingiu um apartamento no condomínio Andorinha, no bairro Novo Oeste, em Três Lagoas (MS), na manhã dessa quinta-feira (3), após curto-circuito na extensão usada para carregar celular. As chamas consumiram parte de um dos quartos e danificaram o forro de gesso, deixando o imóvel todo enfumaçado.

Segundo o Campo Grande News, a proprietária do apartamento e o filho estavam no local, mas conseguiram sair a tempo e não se feriram. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h e mobilizou quatro equipes, que usaram pouco menos de 2 mil litros d'água para controlar o fogo e fazer o rescaldo.