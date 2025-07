Condenado médico que prescreveu abortivo após diagnóstico errado

A Justiça de Campo Grande (MS) condenou um médico e uma clínica a pagar R$ 25 mil por danos morais à gestante que tomou medicamento abortivo após receber, equivocadamente, o diagnóstico de morte fetal. A decisão é da 3ª Vara Cível da capital, informou o Campo Grande News.

O caso aconteceu em 2022, quando a paciente procurou a clínica para exame de rotina e recebeu laudo indicando ausência de batimentos cardíacos e a presença de mioma. Com base nas informações, ela foi internada no Hospital Universitário e iniciou protocolo de curetagem. No entanto, um novo exame no hospital identificou batimentos e movimentos fetais, e a gestação foi mantida, mas considerada de risco.