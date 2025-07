Pai agride 3 alunos após briga entre estudantes; VÍDEO

Uma confusão dentro de uma escola em Belo Horizonte terminou com três adolescentes agredidos por um pai de aluna na última segunda-feira (30). Segundo testemunhas, as vítimas não tinham relação direta com a discussão que motivou o ataque.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi até a escola, ouviu parte do relato do vice-diretor e, sem aviso, partiu para cima de três alunos. As agressões foram registradas em vídeo. Após o ataque, ele fugiu de carro. A Polícia Civil ainda não confirmou se o veículo foi localizado.