Mundial de Clubes chega às quartas com 3,1 gols por jogo

A Copa do Mundo de Clubes encerrou a disputa das oitavas de final na terça-feira (2) com a classificação do Borussia Dortmund à próxima fase, após vitória por 2 a 1 sobre o Monterrey. O confronto deixou o torneio, em andamento nos Estados Unidos, com uma considerável média de 3,1 gols por partida.

Ao todo, foram 173 gols em 56 jogos disputados entre a primeira fase e a abertura do mata-mata. Nas oitavas, cinco confrontos tiveram três gols ou mais, com destaque para as vitórias do Bayern de Munique sobre o Flamengo (4 a 2), do Chelsea contra o Benfica (4 a 1) e do Al Hilal sobre o Manchester City (4 a 3).

Considerando apenas a fase de grupos, foram 144 bolas na rede em 48 jogos. Para efeito de comparação, a marca supera todas as edições da Copa do Mundo de seleções desde 1998, quando o torneio passou a contar com 32 equipes divididas em oito grupos -formato adotado agora para o Mundial de Clubes.