Fluminense sobrevive com menor folha salarial das quartas

O Fluminense só tem quatro jogadores em seu elenco que recebem acima dos R$ 800 mil. Isso desafia as estatísticas no próprio futebol brasileiro e torna o Fluminense um "sobevivente" entre os milionários das quartas de final do Mundial de Clubes.

O Fluminense é, por muito, o time com a menor folha salarial das quartas de final do Mundial. De acordo com levantamento do Capology, plataforma especializada nas cifras do mundo da bola, a diferença é 10 vezes maior do que gasta o líder da lista, o Real Madrid: 27,9 milhões de euros (R$ 178 milhões) anuais contra 279 milhões de euros (R$ 1,78 bilhão na cotação atual).

O Palmeiras, outro "sobrevivente" entre os milionários, gasta 7,6 milhões de euros a mais que o Fluminense (R$ 48 milhões) por ano. Os gastos do Fluminense não estão nem entre o Top 5 das folhas salariais do futebol brasileiro (Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Cruzeiro aparecem entre os que gastam mais).