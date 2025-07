Hugo Calderano é impedido de entrar nos EUA para disputar torneio

Em grande fase na sua carreira, com o título da Copa do Mundo e, mais recentemente, a medalha de prata no Mundial, o atleta possui cidadania portuguesa. Como os países da União Europeia fazem parte de um programa de isenção de vistos, ele precisaria apenas informar sua entrada nos EUA por meio do sistema ESTA (sigla em inglês para Sistema Eletrônico de Autorização de Viagem).

Hugo Calderano, atual número 3 do ranking mundial de tênis de mesa, não poderá disputar o Grand Smash de Las Vegas, nos Estados Unidos. O brasileiro não obteve sua autorização para entrada no país a tempo de participar do torneio, um dos principais da modalidade, que começa nesta sexta-feira (4).

Hugo Calderano durante a disputa da Copa do Mundo de 2025, na China Cheong Kam Ka - 18.abr.25 Xinhua Um jogador de tênis de mesa está em ação, estendendo o braço para rebater uma bola. Ele usa uma camiseta amarela com detalhes verdes, representando as cores do Brasil. O fundo é escuro, destacando o atleta e a mesa de jogo. **** No entanto, com a demora maior do que a habitual para receber a confirmação de sua autorização, Hugo procurou as autoridades estadunidenses. O brasileiro, então, foi informado que não estava mais elegível para a dispensa do visto por causa de uma viagem a Cuba em 2023, quando ele disputou o Campeonato Pan-Americano e um evento de classificação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

O brasileiro tentou obter um visto emergencial, mas, apesar do apoio da Associação de Tênis de Mesa e do Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos, ele não conseguiu agendar uma entrevista consular a tempo de viajar para o início da competição.

"Segui o mesmo protocolo de todas as viagens anteriores que fiz aos Estados Unidos utilizando o meu passaporte português. Ao ser informado sobre a situação, mobilizei toda a minha equipe para conseguir um visto regular de emergência, mas, infelizmente, não houve tempo hábil", reclamou Hugo.