Acidente: VÍDEO mostra carro de Diogo Jota e irmão em chamas

Jota, de 28 anos, era um dos nomes mais promissores da nova geração do futebol português. Revelado pelo Paços de Ferreira, teve passagens de destaque pelo Wolverhampton e pelo Liverpool, onde se consolidou como um atacante versátil e decisivo.

A Guarda Civil Espanhola emitiu nota em que diz investigar o "acidente rodoviário ocorrido às 00h30 desta manhã, no quilômetro 65 da rodovia A52, no município de Sanabria, Zamora. Um veículo saiu da pista pela esquerda. A investigação aponta para um acidente rodoviário devido ao estouro de um pneu durante uma ultrapassagem. Como consequência do acidente, o carro pegou fogo e ambos os ocupantes morreram. Enquanto se aguarda a conclusão dos exames periciais, foi possível identificar que uma das vítimas fatais foi Diogo Jota, jogador do Liverpool FC, e seu irmão André Felipe”.

Nas redes sociais, companheiros de equipe, técnicos e clubes prestam homenagens ao atleta, lembrando não só do seu talento em campo, mas também de seu caráter fora dele.