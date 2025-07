Mãe volta do trabalho, vê filho morto por pitbull e é presa

A mãe de um menino de quatro anos encotrou o filho machucado após ter sido atacado por um pitbull dentro de casa, em Itumbiara (GO). Segundo a Polícia Civil, a mãe saiu para trabalhar, e como não tinha com quem deixá-los, deixou os três filhos sozinhos -- de 9, 7 e 4 anos. O ataque aconteceu quando o caçula tentou se aproximar do cão, que comia.

Ao retornar para casa na hora do almoço, a mãe encontrou o menino repleto de ferimentos graves. O Samu foi acionado, mas a criança já estava morta. O Instituto Médico Legal (IML) realizou os procedimentos de perícia e remoção do corpo.