Em clima gelado com Milei, Lula assume presidência do Mercosul

Luiz Inácio Lula da Silva assumiu nesta quinta-feira (3) a presidência rotativa do Mercosul, em Buenos Aires, sucedendo o argentino Javier Milei. Durante a cúpula do bloco, os dois líderes protagonizaram um encontro protocolar e visivelmente tenso: sem abraços, sorrisos ou qualquer gesto além do aperto de mão breve.

A vitória do economista ultraliberal não suavizou os ânimos. Lula ignorou a cerimônia de posse de Milei, onde Jair Bolsonaro foi presença de destaque, e o argentino já esteve no Brasil duas vezes, mas chegou a faltar à cúpula anterior do Mercosul para priorizar um evento com a direita brasileira.

Agora, mesmo com a transferência de comando do bloco, a frieza entre os dois líderes deixa no ar o desafio de cooperação futura no principal fórum de integração da América do Sul.

*Com informações do Terra