Sargento da PM agride mulher em briga de trânsito; VÍDEO

Karla Cristina Pereira foi agredida durante uma briga de trânsito em Taguatinga Sul, no Distrito Federal, em 20 de maio. Câmeras de segurança registraram o momento em que o sargento da PM Antônio Haroldo Camelo da Silva a empurra, chuta e dá uma rasteira, fazendo com que ela caísse no chão. A vítima ainda foi arrastada pelo carro, enquanto ele manobrava para entrar na garagem de um prédio.

Após o episódio, Karla registrou boletim de ocorrência por lesão corporal e injúria. Ela relatou que foi chamada de "maluca" e "idiota" pelo policial e sofreu escoriações no cotovelo, lesões na cervical, na região mamária e manchas na coxa esquerda. Ao G1, desabafou: “Não passo um dia sem chorar sobre o ocorrido. É uma pessoa que devia estar na rua pra defender a gente”.