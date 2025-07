Maioria vê chance baixa de aprovação de pautas do governo

A avaliação caiu em meio à crise do IOF. O Executivo foi surpreendido com a decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), de pautar o projeto para derrubar o decreto do IOF, que foi aprovado com ampla maioria na Câmara e no Senado. Hoje o governo foi ao STF para tentar manter as medidas, acirrando ainda mais a guerra com o Legislativo.

Qual a avaliação dos deputados do governo Lula?

Negativa: 46% (era 42%)

Positiva: 27% (eram 32%)

Regular: 24% (eram 26%)

Não sabem ou não responderam: 3% (era 1%)

Qual a avaliação da relação do Governo com o Congresso?

Negativa: 51% (eram 43%)

Positiva: 18% acham positiva (eram 22%)

Regular: 30% regular (eram 33%)

Não sabe ou não respondeu: 1% (eram 3%)

Metodologia

Em conjunto com o banco de investimentos Genial, a Quaest entrevistou 203 dos 513 deputados (40%) proporcionalmente à representação por região e por partido. Ou seja, como 21% dos deputados são do Centro-Oeste, por exemplo, essa região compõe 21% da amostra. O mesmo aconteceu em relação ao partido do deputado: como 18% da Câmara é de cadeiras do PL, deputados da legenda são 18% da amostra.