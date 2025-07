Maioria dos deputados reprova governo Lula; veja os dados

Na agenda legislativa, temas como o fim da escala 6x1 e o teto dos supersalários enfrentam forte resistência. Em contrapartida, pautas como o aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda e a exploração de petróleo na Amazônia contam com amplo apoio.

A economia permanece como principal preocupação do Parlamento, mas a violência cresceu no radar dos deputados, ultrapassando a corrupção e as questões sociais entre os principais problemas do país.

