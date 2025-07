Frio deve continuar pelo menos até o fim de semana

A massa de ar polar que chegou à região Sul do país na terça-feira (1º) derrubou as temperaturas na madrugada desta quarta (2), fazendo com que o recorde de frio do ano no país fosse batido em três cidades: Bom Jardim da Serra (SC), com -9,7°C, Pinheiro Machado (RS), com -9,1°C, e Painel/Fazenda Velha (SC), com -8,8°C.

Segundo a MetSul, as temperaturas ficaram abaixo de zero em ao menos 102 cidades gaúchas, considerando dados do Inmet, de universidades e de estações particulares. Dezenas de municípios tiveram registro de geada pela manhã e de camadas finas de gelo acumuladas sobre carros.

Em Santa Catarina, de acordo com o Ciram/Epagri (Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia), foram 40 as cidades com temperaturas negativas entre a noite de terça e a manhã de quarta.

Os institutos de meteorologia preveem que a massa de ar polar que atingiu a região comece a se dissipar nesta quinta-feira (3), indo para o oceano Atlântico. No entanto, o dia ainda deve ser muito frio, e temperaturas abaixo de 0°C poderão ocorrer novamente, principalmente nas regiões das serras gaúcha e catarinense. De acordo com a Climatempo, há condições para a formação de geada na maioria das áreas do Rio Grande do Sul, e de Santa Catarina e no sul do Paraná.