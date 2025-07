Mais deputados veem Tarcísio como adversário de Lula em 2026

Quase metade dos deputados federais já aposta que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), será o principal adversário de Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial de 2026. É o que mostra nova rodada da pesquisa Genial/Quaest divulgada nessa quarta-feira (2), indicando que 49% dos parlamentares enxergam o ex-ministro da Infraestrutura como o nome da direita na próxima disputa pelo Planalto — alta de 10 pontos percentuais em relação à sondagem de maio de 2024.

Tarcísio tem resistido a se colocar como candidato, alegando que sua prioridade é buscar a reeleição em São Paulo, algo considerado praticamente certo, segundo os números atuais. Mas o crescimento de sua projeção entre congressistas reflete a pressão de partidos de centro e direita, além de setores do empresariado e do mercado, para que ele assuma a liderança do campo oposicionista.