Entenda proposta de acordo do INSS para ressarcir desconto ilegal

>Processo de contestação

* O sistema do INSS gera cobrança à entidade associativa quando há contestação;

* A entidade tem 15 dias para comprovar a autorização ou devolver valores via GRU (Guia de Recolhimento da União);

* Se a entidade não fizer o reembolso ou não provar a regularização do desconto, o INSS devolverá os valores.

>Efeitos jurídicos

* Extinção de ações individuais e coletivas com quitação integral ao INSS;

* Honorários advocatícios de 5% sobre o valor devolvido administrativamente (ações ajuizadas até 23/4/2025);

* Afastamento de danos morais e da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em relação ao INSS;

* Necessária contestação administrativa prévia;

* Em caso de não adesão ao acordo, o beneficiário poderá buscar a via judicial.

>Objeto do acordo

* Ressarcir integralmente beneficiários por descontos não autorizados entre março de 2020 e março de 2025, independente da prévia responsabilização das associações;

* Valores devolvidos serão corrigidos pelo IPCA;

* O INSS adotará todas as medidas necessárias para promover a responsabilização integral das entidades responsáveis pelos descontos.