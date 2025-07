Cãozinho 'namorador' se mete em cano e precisa dos bombeiros

Movido por interesses românticos, e sem noção de espaço, um cachorro ficou com a cabeça entalada no cano de um muro em Chapadão do Sul (MS), na terça-feira (1º). O pretendente canino tentava visitar duas cadelas no cio quando ficou preso e precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros para se livrar da enrascada.

Segundo os bombeiros, o cano tinha cerca de 10cm de diâmetro, tamanho incompatível com a cabeça do cachorrinho. A operação de resgate, que durou pouco menos de uma hora, precisou de furadeira, marreta, talhadeira e paciência.