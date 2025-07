Marina volta à Câmara e tem novo embate com parlamentares

Na comissão, Marina lembrou das defesas por parte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante evento público na terça (1º) no Palácio do Planalto. Lula afirmou que muitas pessoas já foram induzidas, de forma injusta, a não gostar da ministra devido às proibições que porventura a pasta precisa fazer a determinadas ações que interfiram no meio ambiente.

Ao falar de preservação da vida animal e cobranças feitas à atual gestão, Marina afirmou que a equipe de Lula precisou "consertar o avião andando", diante do estado em que encontraram o ministério após o governo Jair Bolsonaro (PL), segundo ela.

"Aprendi isso no Levíticos [da Bíblia]. Diz o seguinte: Quando você achar uma ave no ninho, não tire a ave, deixe-as com os seus pitainhos. Isso é para que vocês saibam que vocês, seres humanos, não passam de animais", declarou.