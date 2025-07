Brasileira tranca bebê de 1 mês e irmão sob forte calor nos EUA

Na última terça-feira, 24, os EUA enfrentaram a primeira grande onda de calor do verão, com recordes de temperatura em várias cidades. No aeroporto JFK, em Nova York, os termômetros marcaram 38?°C pouco depois do meio-dia, algo que não acontecia desde 2013, segundo a agência Associated Press.

Naquela manhã, mais de 150 milhões de pessoas estavam sob alerta de calor. O Serviço Nacional de Meteorologia previa recordes de temperatura máxima em dezenas de cidades.