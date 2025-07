Bolsonaro: Laudo aponta gastrite e intensa esofagite; entenda

Jair Bolsonaro (PL) foi diagnosticado com esofagite intensa e gastrite moderada após realizar endoscopia digestiva alta nesta quarta-feira (2), segundo boletim médico divulgado por sua equipe nas redes sociais. O exame, feito no Hospital DF Star, identificou erosões na mucosa do esôfago e inflamação acentuada, exigindo intensificação do tratamento clínico.

A esofagite intensa é uma inflamação grave do esôfago, geralmente causada pelo refluxo ácido do estômago. O quadro pode provocar dores no peito, dificuldade para engolir, queimação e vômitos -- sintomas que já vinham sendo relatados por Bolsonaro.