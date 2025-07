Tarifaço derruba principais produtos brasileiros enviados aos EUA

As medidas protecionistas do presidente Donald Trump já afetam diretamente o comércio bilateral com o Brasil. Um levantamento da Câmara de Comércio Brasil-EUA mostra que cinco dos dez produtos mais exportados pelo Brasil para os Estados Unidos tiveram queda expressiva entre janeiro e maio deste ano.

Outros itens como motores, açúcar e madeira também registraram baixas expressivas.

Embora o total das exportações brasileiras para os EUA tenha subido 5%, somando US$ 16,7 bilhões no período, o Brasil acumulou déficit comercial de US$ 1 bilhão, já que as importações americanas cresceram ainda mais: 9,9%.

A Câmara aponta que parte dos embarques de aço agora é redirecionada ao México, sinalizando uma real perda de mercado nos EUA. A elevação de tarifas sobre o aço brasileiro para 50%, em vigor desde 4 de junho, tende a agravar a situação nos próximos meses.