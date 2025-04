Agro do Brasil teme tarifaço de Trump em madeira, grãos e etanol

O agronegócio brasileiro teme que as commodities agrícolas, como os grãos, o setor madeireiro, o etanol e o açúcar estejam na lista do tarifaço a ser anunciado nesta quarta-feira (2) pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e por isso afirmam que o projeto de lei da reciprocidade, em discussão no Congresso, funcione como um antídoto e o país tenha uma carga na manga para utilizá-la, se for necessária.

O primeiro dia do Cana Summit, evento promovido pela Orplana (Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil) no CICB (Centro Internacional de Convenções do Brasil), em Brasília, tem como centro das discussões nesta quarta as preocupações de produtores, entidades do setor e políticos ligados ao agro com as medidas do norte-americano.