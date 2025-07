Brasil bate Argentina e lidera artilharia por países do Mundial

O Brasil superou a Argentina e assumiu o topo do ranking de artilharia da Copa do Mundo de clubes por nacionalidades.

Os brasileiros já balançaram a rede 24 vezes até agora, diante de 21 dos argentinos. Os hermanos terminaram a fase de grupos liderando a estatística, mas foram ultrapassados após os jogos já disputados das oitavas - o Brasil faz 6x2 por enquanto no mata-mata.

Marcos Leonardo, que brilhou nesta segunda-feira (30) e foi o carrasco do City, puxa a fila do Brasil. O atacante do Al-Hilal, ex-Santos, é o único brasileiro com mais de dois gols no torneio. Outros 18 atletas se juntam a ele para somar os 24 gols do país.