Pastor da Assembleia de Deus renuncia após vazamento de fotos

Após o vazamento de fotos íntimas, o pastor Riter José Marques de Souza, presidente da Assembleia de Deus no Pará, decidiu renunciar ao cargo de quinto secretário da CGADB (Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil). A decisão foi motivada pela repercussão negativa do caso, que envolveu fotos enviadas pelo próprio pastor a uma suposta amante, que as divulgou nas redes sociais. As imagens, que inicialmente tomaram conta da comunidade evangélica, logo se espalharam por perfis de fofoca e veículos de comunicação, afetando a imagem do líder religioso.

Em sua carta de renúncia, o pastor justificou a decisão como um gesto de responsabilidade, afirmando que sua permanência no cargo poderia prejudicar a instituição religiosa. Apesar de deixar a posição na CGADB, Riter José permanece à frente da Comieadepa (Convenção de Ministros e Igrejas Evangélicas da Assembleia de Deus no Estado do Pará), onde ainda exerce sua liderança.

Riter José se defendeu publicamente, alegando que as imagens vazadas foram manipuladas de forma maliciosa. Em uma nota divulgada nas redes sociais da Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Pará, o líder religioso afirmou que estava sendo alvo de uma injustiça, orquestrada por pessoas com interesses de poder. Segundo o pastor, ele e sua esposa, também pastora, estavam tomando as medidas legais para que a verdade prevalecesse e os responsáveis pelo vazamento fossem punidos.