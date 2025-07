Real Madrid vence o Juventus e avança às quartas

Foi a primeira assistência do lateral inglês com a camisa branca. Depois de construir uma longa trajetória no Liverpool, de 2016 a 2025, período no qual disputou 355 jogos, fez 23 gols e conquistou nove títulos, ele foi contratado pelo Real para assumir o comando da lateral direita.

Com o passe do recém-chegado, García chegou ao seu terceiro gol no Mundial. Formado nas categorias de base do Real Madrid, a promessa tem agora quatro gols pelo time principal do clube espanhol.

Aos 22 minutos, o artilheiro do dia deixou a partida para dar lugar a Mbappé. O craque francês fez a sua estreia no Mundial após perder a fase de grupos por causa de uma gastroenterite aguda. Recuperado, ele iniciou o confronto com a Juventus no banco de reservas e agora briga para voltar ao time titular na sequência da competição.