Moraes também será relator de ação do governo Lula sobre IOF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), vai relatar não apenas a ação do PSOL contra a derrubada do decreto que aumentava o IOF, como também a ação movida pelo governo federal com o mesmo objetivo: restaurar os efeitos da medida assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Leia mais: Moraes será relator de ação contra derrubada do decreto do IOF

A Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) foi protocolada nesta terça-feira (1º) pela Advocacia-Geral da União (AGU), que solicitou que Moraes fosse o relator, com base na chamada “prevenção”, já que o ministro já conduz o processo do PSOL, que também contesta a decisão do Congresso de anular o decreto.