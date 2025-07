Trump ameaça deportar Elon Musk após críticas a pacote de gastos

Musk, dono da Tesla e da rede social X, publicou no fim de semana diversas mensagens criticando o que chamou de “Big Beautiful Bill” — proposta que ele acusa de aumentar em US$ 5 trilhões o teto da dívida americana. “Vivemos num país de um partido só, o PARTIDO DO PORQUINHO!”, ironizou.

A resposta de Trump veio em tom duro. Em entrevista a jornalistas, sugeriu que Musk estaria irritado por conta da retirada do mandato para veículos elétricos (EV) do pacote. “Vamos ter que dar uma olhada”, disse o presidente ao ser questionado sobre a possibilidade de deportar Musk. Em tom irônico, completou: “Talvez a gente tenha que colocar o DOGE no Elon”, citando o Departamento de Eficiência Governamental, que o próprio Musk chegou a liderar como funcionário do governo.

O bilionário respondeu no X: “É muito tentador escalar isso. Muito, muito tentador. Mas vou me conter por agora”.

*Com informações da ABC News