Ateliê Beauty em Indaiatuba

O premiado Ateliê Beauty, com unidades na capital e em Campinas, chegou à cidade de Indaiatuba. Os irmãos e sócios-proprietários, Rodrigo e Isa Santini, expandem a sua marca de forma estratégica. Localizado no coração de Indaiatuba, à Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2142 - Jardim Esplanada, o espaço é amplo, moderno, acolhedor e totalmente voltado para o bem-estar e a autoestima de seus clientes. A nova unidade conta com 3 salas de atendimento e uma de bronze e traz o que há de mais avançado em procedimentos estéticos de primeira geração, realizados com equipamentos tecnológicos de última linha. Saiba mais em @ateliebeautyoficial